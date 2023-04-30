كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على البنك الأهلي بركلات الترجيح

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا، إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على البنك الأهلي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدور ربع النهائي.

وتقدم البنك الأهلي بهدف اللقاء الأول عن طريق إسلام جابر في الدقيقة 20، وتمكن سيراميكا من معادلة النتيجة مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد إبراهيم، واقتنص هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق صلاح محسن.

وعاد البنك الأهلي وعادل النتيجة مرة أخرى بهدف في الدقيقة 70 عن طريق كريم بامبو، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتمكن سيراميكا كليوباترا من اقتناص بطاقة العبور للدور نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح ينتيجة 4-3.

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري، في الدور نصف النهائي، بعد تأهل الأخير على حساب إنبي عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.