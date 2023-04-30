دار الكتب بطنطا تناقش جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة

عقدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الأحد، محاضرة تثقيفية لمناقشة أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة ولمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا، أوضحت خلالها الدكتورة هناء خليفة، أستاذ الإذاعة بأكاديمية 6 أكتوبر، بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأكد خليفة، أنه تم صرف ملياري جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو مليون و600 ألف مستحق، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بداية من يوليو 2020 والتي استمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، فيما قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين.