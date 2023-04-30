البنك الدولي: 43% نسبة لاجئي العالم من الدول النامية

قالت مجموعة البنك الدولي، إن هناك ما يقارب من 2.5% من سكان العالم من المهاجرين يعانون الفقر والبؤس؛ حاليا بإجمالي 184 مليون نسمة منهم 37 مليون لاجئ خارج بلادهم.



واعتبر البنك الدولي في تقرير صادر عنه إنه الدول النامية تستحوذ على نسبة 43% من حجم اللاجئين على مستوى العالم، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لتحسين إدارة عمليات الهجرة وهو ما يتطلب من واضعي السياسات تدعيم التوافق بين مهارات المهاجرين والاحتياجات المطلوبة من دول استقبال المهاجرين.

أوضح التقرير أنه ينبغي أن تسمح الحكومات للاجئين الانتقال والحصول علي وظائف و يحصلون أيضا علي الخدمات المحلية المتاحة.

وذكرت أنه يمكن السماح للدول الطاردة للمهاجرين أن تجعل هجرة العمالة جزءاً صريحاً من إستراتيجيتهاو تقليل تكاليف التحويلات، وتسهيل نقل المعارف من مجتمع الشتات، وبناء المهارات المطلوبة بشدة عالمياً لكي يتمكَّن المواطنون من الحصول على وظائف أفضل حال هجرتهم، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن "هجرة العقول"، وحماية المواطنين في أثناء وجودهم بالخارج، ودعمهم عند عودتهم.

