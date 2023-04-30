مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام حرس الحدود في كأس الرابطة

أعلن علي ماهر مدرب فريق فيوتشر تشكيل فريقه للقاء حرس الحدود المقرر له بعد قليل على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وضم التشكيل كل من، محمود حمدي، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمود مرعي، كريم نيدفيد، مهند لاشين، محمد رضا، ناصر ماهر، مصطفي البدري، مروان محسن .

ونجح فريق فيوتشر في الوصول لربع النهائي عقب تخطيه فريق طلائع الجيش في دور الـ 16 للبطولة، وذلك بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء سلبيا.

أما حرس الحدود فوصل إلي دور ربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 على فريق المقاولون العرب بركلات الترجيح ايضا.

يذكر أن فريق فيوتشر قد توج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الأخيرة على حساب فريق غزل المحلة بالمباراة النهائية .