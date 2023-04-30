حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في البدرشين

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت مساء اليوم بنطاق قرية الطرفاية دائرة مركز البدرشين جنوب المحافظة.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نتجت عنها إصابة شخص بأعيرة نارية.

واستعملت جهات التحقيق عن الحالة الصحية للمصاب لأخذ أقواله في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية خلفت مصابا بقرية الطرفاية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الطرفاية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلافات سابقة ونتج عن المشاجرة إصابة شخص بطلق ناري جري نقله إلي مستشفي البدرشين لتلقي العلاج اللازم ونجحت القوات في فرض السيطرة والقبض علي طرفي المشاجرة واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.