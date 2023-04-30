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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. ركلات الترجيح تحسم مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهى الوقت الأصلي من مباراة سيراميكا كليوباتر ونظيره البنك الأهلي، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم البنك الأهلي بهدف اللقاء الأول عن طريق إسلام جابر في الدقيقة 20، وتمكن سيراميكا من معادلة النتيجة مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد إبراهيم، واقتنص هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق صلاح محسن.

وعاد البنك الأهلي وعادل النتيجة مرة أخرى بهدف في الدقيقة 70 عن طريق كريم بامبو، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وينتظر الاتحاد السكندري، الفائز من مباراة اليوم، لمواجهته في الدور نصف النهائي.

سيراميكا كليوباتر البنك الأهلي مسابقة رابطة الأندية المحترفة