ليفربول يحبط ريمونتادا توتنهام في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه توتنهام، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أهداف اللقاء كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول في الدقيقة 3، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب لويس دياز في الدقيقة 5، والهدف الثالث احرزة اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 15 عن طريق ركلة جزاء، بينما هدف توتنهام الاول جاء عن طريق اللاعب الانجليزي هاري كين في الدقيقة 40، والهدف الثاني احرزة اللاعب هيونج مين سون في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 93 احرز اللاعب ريتشارليسون الهدف الثالث.

وكانت المباراة توشك على الانتهاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، بعد ريمونتادا توتنهام المثيرة، ولكن كان للريدز رأي آخر، حيث أحرز جوتا هدف الانتصار في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 56 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 54 في المركز السادس.