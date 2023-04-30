عفيفي صاحب فضية كأس العالم للجمباز: فخور بهذا الإنجاز .. وهدفنا التأهل لأولمبياد باريس

أكد محمد عفيفي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني أنه فخور بتحقيقه الميدالية الفضية في منافسات جهاز المتوازي بكأس العالم، للجمباز الفني والتي أقيمت في القاهرة.

وحصد البطل المصري الميدالية الفضية في منافسات جهاز المتوازي، عقب حصوله على 14.066 نقطة.

وقال عفيفي في تصريحات صحفية عقب التتويج : " بالتأكيد أنا سعيد وفخور بما حققته وهو شعور لا يوصف، ، لكني لم أقدم أفضل أداء في تلك البطولة، لكن أحمد الله على الفوز بتلك الميدالية."

وأضاف: " الميدالية الفضية في كأس العالم للجمباز الفني تعني الكثير لي، وأهدي الميدالية لكل أفراد المنتخب الوطني سواء لاعبين أو جهاز فني."

وأكد: " المشاركة في كأس العالم تعطينا المزيد من الخبرات، وتفكيرنا حاليًا أصبح مختلفًا عن الماضي، حيث أن هدفنا الآن هو الفوز والمنافسة على الميداليات في كل البطولات الكبرى التي نشارك بها وليس الاكتفاء بالمشاركة فقط."

واختتم : "نستعد في الفترة القادمة للمشاركة ببطولة أفريقيا ثم بطولة العالم، والتي نطمح من خلالها أن نتواجد ضمن أفضل 12 منتخبًا، حتى نتأهل لأولمبياد باريس 2024 في منافسات الفرق.

واختتمت اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ومثل الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.. وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:



"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.