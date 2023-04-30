نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة بأطفيح والصف

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الأحد جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أطفيح والصف.

وشملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني صالح وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

وجه النائب بسرعة الانتهاء من اعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في القرية.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركزي أطفيح والصف بتفقد مشروع إسكان الديسمي لمتضرري السيول بقرية الودي بمركز الصف.

شدد نائب بسرعه الانتهاء من التشطيبات النهائية للمنشأت الخدمية والمرافق داخل مشروع الأسكان رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية ،العميد علي عبدالله حامد، رئيس مركز الصف والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفي محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندس عادل شلبي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندس أحمد ذكي رئيس قطاع محطات المعالجة بشركة مياه الجيزة ومسؤلي شركات الكهرباء والغاز والشركات المنفذة للأعمال.