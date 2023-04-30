لا شبهة جنائية.. النيابة تصرح بدفن جثمان شخص أنهى حياته بشقه بالجيزة

أصدرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة بعض القرارات بشأن واقعة العثور على جثة شخص داخل شقته بالجيزة، حيث انتدبت النيابة أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، لكشف مسببات الوفاة وكيفية حدوثها وإعداد تقرير بالوفاة، وكذلك التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن غموض العثور على جثة المتوفى؛ إذ أوضحت تحقيقات النيابة أن تحريات المباحث الجنائية توصلت إلى أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا شُبهة جنائية في الوفاة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى أحمد.م.ص، وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقًا، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.