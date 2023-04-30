وزير الشباب يفتتح أعمال التطوير ويضع حجر أساس الصالة المغطاة بنادي دمنهور

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة؛ أعمال التطوير بنادي دمنهور للألعاب الرياضية والملعب القانوني الملحق به، بتكلفة إجمالية نحو 20 مليون جنيه، والمنشأ على مساحة نحو 48 ألف، ويخدم عدد أكثر من 60 ألف عضو عامل وتابع.

جاء ذلك خلال جولة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة، والتي تشمل افتتاح وتفقد منشآت وأنشطة بنادي المعدية الرياضي بأدكو، مركز شباب الرحمانية، مركز شباب السلام بالأبعادية دمنهور، نادي دمنهور للألعاب الرياضية، وحضور ختام منتدي الحوار الوطني بالبحيرة بمجمع دمنهور الثقافي.

تحدث الدكتور أشرف صبحي، حول الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

أوضح الوزير أنه جارى خلال الفترة الراهنة افتتاح العديد من مشروعات التطوير بالأندية ومراكز الشباب والتى قامت الوزارة بتنفيذها بجانب مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لها حيث شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة على مستوى البنية التحتية بها بشكل يلبى احتياجات الأعضاء.

وخلال لقائه بعدد من الشباب ورواد النادي، لفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم مع ضرورة الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

رافق الوزير، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والمديرية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء مجلس إدارة النادي.