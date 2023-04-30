فايز فرحات: الحوار الوطني يعكس تصورًا إصلاحيًا للقيادة السياسية

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن خريطة المحور السياسي في الحوار الوطني تضم مجموعة كبيرة من القضايا تمس الحياة السياسية في مصر.

وتابع خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لا بد من وضع الحوار الوطني في سياق أوسع، على سبيل المثال تفاعل القيادة السياسية على مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات، لأن المواطن يربط بين الإشراف القضائي ونزاهة الانتخابات.

ولفت إلى أن هذا التفاعل السريع من القيادة السياسية مع هذه المسألة، يعكس وجود تصور لدى القيادة السياسة في ما يتعلق بالحياة السياسية في مصر وهناك فكر إصلاحي في الأساس للقيادة السياسية، فبعد تغيرات 2011 و2013، والحرب على الإرهاب، كان لابد للانتقال لمستوى آخر من الإصلاح.

وذكر أن الحوار الوطني ولد في وقت لا توجد فيه أزمة سياسية، بل جاءت في سياق تصور القيادة السياسية في تطور النموذج المصري للإصلاح السياسي، وجاء بدافع من تصور إصلاحي لدى القيادة السياسية.