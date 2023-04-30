اختل توازنه.. التصريح بدفن جثمان أجنبي سقط من علو بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة عن سبب العثور على جثمان شخص يحمل يمنى الجنسية بأحد شوارع دائرة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، إذن تبين من خلال معاينة رجال النيابة لموقع الحادث ان المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى عقار، وسقط من أعلاه على الأرض، وتوفي نتيجة للإصابات التي لحقت به.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع شخص سقط من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي ابراهيم ع ق، يمنى الجنسية.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى سقط من علو ولقي مصرعه في الحال، نتيجة اختلال توازنه، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.