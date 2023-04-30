«الشباب والرياضة» بمطروح تنظم مجموعة متنوعة من العروض الفنية والأنشطة والمشروعات

نفذت وزارة الشباب والرياضة أنشطة مختلفة فى ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، إلى جانب المنافسات الرياضية بمحافظة مطروح.

تشتمل على (عرض فني لأوكسترا وزارة الشباب والرياضة, ندوة ثقافية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية, عروض للفن التعبيري للنشء والشباب, معرض أندية الفتاة بالمحافظات, معرض علمني حرفة، معرض الحرف اليدوية للمحافظات الحدودية, تدريبات عملية لفرق الجوالة خلال دورة الإسعافات الأولية).

كما يقام خلال فعاليات الأولمبياد لقاء حواري مع وزير الشباب والرياضة وشباب المحافظات الحدودية وأعضاء برلماني الشباب والطلائع ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرنامج تصدوا معنا وبرنامج الحوار الوطني.

بالإضافة إلي ختام دوري المصالح الحكومية، أنشطة اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد اللياقة البدنية, دوري الأحياء والأندية والساحات الشعبية، وتنفيذ فعاليات الدورة التدريبية "لياقتي مهارتي".

وتتضمن الفعاليات كذلك إقامة برنامج "انت الأغلى للنشء"، والدورة التدريبية للتمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة بالمحافظات الحدودية.