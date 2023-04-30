الدوري الفرنسي.. لوريان يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية

خسر فريق باريس سان جيرمان من نظيره لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، علي ملعب بارك دي برانس، ضمن مواجهات الجولة 33 في الدوري الفرنسي.

وافتتح الأهداف لفريق لوريان اللاعب إنزو لوفي في الدقيقة 53، وتعادل سريعا اللاعب الفرنسي كليان امبابي في الدقيقة 29، وتقدم فريق لوريان مرة أخري عن طريق اللاعب دارلين زيدان في الدقيقة 39، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب بامبا ديانج في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة حالة طرد المدافع المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 20 من أحداث المباراة.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد لوريان الي النقطة 48 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد باريس عند النقطة 75 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.