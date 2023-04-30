اتصالات النواب: الدولة إتخذت خطوات كبيرة في إنتاج أول هاتف محمول

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تخطوا خطوات ثابته نحو إنشاء أول هاتف محمول مصري، خاصة أن مصر في الجمهورية الجديدة وثبت وثبات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وتحتاج الي تنمية حقيقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة، آلية استغلال واحات السيليكون والمناطق التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل للمواهب والكفاءات الشابة والناشئة في هذا المجال، بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وبحضور المهندس هاشم منسي رئيس شركة واحة سيلكيون والمناطق التكنولوجيه، بان فكرة إنشاء المناطق التكنولوجيه أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 لإيمانه بان مستقبل الجمهوريه الجديدة، في دخول النادي التكنولوجي لتكون مصر لاعب رئيسي فيه، للوصول الي مصاف الدول المتقدمه، وانشأت في مصر خمس مناطق تكنولوجيه لاستيعاب الفرص الاستثماريه في هذا المجال علي راسها المنطقة التكنولوجيه في بني سويف ونسبة الاشغالات بها 100% والمنطقة التكنولوجيه في أسيوط ونسبة الاشغالات بها 90% والمنطقة الصناعيه في السادات ونسبة الاشغالات بها 60 % وغيرهم من المناطق.

وطالب بدوي بفتح سوق العمل للشباب المصري وفتح آفاق جديده لهم، خاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلي ضرورة انشاء مصنع لانتاج راوتر مصري للانترنت المنزلي، مؤكدا بان كل بيت مصري لا يخلو من الانترنت الذي بات ضرورة ومن الواجب واللازم من انتاج هذة الادوات المساعدة للخدمة علي اراضى مصريه والاستثمار في هذه الصناعه.

وطالب بدوي بتنظيم زيارة ميدانية للمناطق التكنولوجية للوقوف علي حجم الانجازات والإشغالات التي تحققت وإيجاد طرق بحثيه لتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال علي رأسها الامارات والسعودية والولايات المتحده الامريكيه بالاضافه الي ضرورة تشجيع الوسائل التحفيزية وتذليل العقبات للشركات الراغبة للاستثمار في الصناعات تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه اكد المهندس المهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، بان الدولة المصريه اتخذت عدد من الاجراءات في سبيل إنتاج اول رواتر مصري علي ارض مصري لتقديم خدمات الانترنت، وان هناك درسات تم اعدادها في هذا الشان تنتظر التنفيذ في اقرب وقت.

ودعي الظاهر رجال الاعمال والمستثمرين الي ضرورة توجية استثماراتهم الي فرص تكنولوجيا المعلومات ومنها إنتاج الراوتر المصري، مشيرا بان مصر لديها فرص حقيقية وامكانيات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.