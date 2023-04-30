تجديد حبس شاب أشعل النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته لابنتها بالأميرية

قضي قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية اليوم تجديد حبس شاب أقدم على إشعال النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته لابنتها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.



كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها وجود آثار حريق فى باب الشقة محل سكنها "دون تلفيات أو إصابات"، وإتهمت (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب باستخدام قداحة ومادة قابلة للإشتعال، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.