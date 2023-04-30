جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة عاطل بالطالبية

لفظ عاطل - له معلومات جنائية مسجلة- أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتناوله جرعة مخدرات زائدة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" به آثار حقن بمناطق متفرقة بالجسد.

وبسؤال شقيق المتوفي أفاد بأن شقيقه من مدمني المواد المخدرة ولا يشتبه في وفاته جنائيا وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.