أحمد الطاهري: الحوار الوطني يخص الأمة المصرية مجتمعة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الحوار الوطني لا يخص فئة بعينها، لكنه يخص الأمة المصرية مجتمعة، لا يركز على ملف بمفرده، لكنه حوار فيه كل الأصوات مسموعة ومرحب بها.



وأضاف في افتتاحية حلقة اليوم من برنامجه "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، لمناقشة كواليس انطلاق الحوار الوطني: كل الملفات مطروحة على طاولة النقاش، وتندرج تحت ثلاثة محاور هي سياسي واقتصادي واجتماعي، ونناقش في حلقة اليوم نناقش قضايا المحور السياسي للحوار الوطني.

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة وهم: المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، د. محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.