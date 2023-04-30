حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة في شوارع فى الدقى.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية لحى الدقى حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، لضبط السيارات المخالفة بالانتظار.



أسفرت الحملة عن رفع السيارات المتروكة في الشوارع بالتنسيق مع الإدارة العامه لمرور الجيزة، بشارع "شارل ديجول" بالدقي، وتم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على السيولة المرورية وعدم إشغال الطريق العام مع استمرار حملات كلبشة السيارات لإعادة الانضباط وتطبيق القانون لتيسير حركه المشاه والمرور.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث شددا محافظ الجيزة على عدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة ونهر الطريق لعدم إعاقه حركة المارة وكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطي بالانتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

