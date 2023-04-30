دعاء حكم: مشاركتي فى "جعفر العمدة" من أهم أدواري الفنية

كشفت الفنانة دعاء حكم عن أنها كانت موديل وقامت بعمل مشاهد في مسلسل "نسر الصعيد" وغيرها من الأعمال، ولكن اهم وأكثر الأدوار التي ظهرت موهبتها كانت دورها في مسلسل جعفر العمدة.

وقالت دعاء حكم في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين ومها الصغير على قناة "CBC"، إنها المرة الأولي التي تقف أمام محمد رمضان رغم أنه المسلسل الثاني الذي تشارك فيه ويكون من بطولته، وقالت إن المخرج محمد سامي شاهد دورا لها في مسلسل ضل راجل وحدثها تليفونيا وطلب منها أن ترسل مشاهد أخرى، ثم أثنى على دورها وبعدها جاءها الدور في المسلسل وكانت بمثابة فرصة كبيرة لها.

وأكدت دعاء حكم أنها دائما تحاول اختيار أعمال لها هدف، مشيرة إلى أنها ترغب في تقديم دور مختلف، موضحة أنها لم تقبل بالإدوار التي بلا قيمة وتحرص على أن يكون الدور مميز.

وأشارت إلى أن أكثر المواقف التي أثرت في المشاهدين مشهد وقوفها أمام الفنان أحمد فهيم بعد تعرضه لمشكلة الخيانة من زوجته وداد، مشددة على أن المخرج محمد سامي كان يقوم بقراءة المشاهد كلها مع كافة الفنانين، من أجل ضبط كل تفاصيل المشهد وتقديمه بالشكل المطلوب.

وتابعت، أن دور الفنانة زينة في مسلسل جعفر العمدة كان مميز بالنسبة لها إذ أنها قدمت شخصية مميزة ودور أرستقراطي بشكل محترف، كاشفة أنها مرت بتجربة زواج لم يكتب لها النجاح، ولديها ابن عمره ١٠ سنوات، ولا تفكر في الارتباط في الوقت الراهن ولكنها تفكر في التركيز في الفن وتقديم الأعمال الفنية التي ترغب فيها.