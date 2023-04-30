بالصور.. بدء امتحانات مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الأحد امتحانات الفرقة الأولى لطلاب مركز إعداد محفظي القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف بمديرية أوقاف جنوب سيناء .

انعقدت الامتحانات في تمام الساعة الرابعة تماما حسب تعليمات الوزارة وأشرف على الامتحانات الدكتور نصر الدين خضري عميد المعهد وعميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

من جانبه تفقد الشيخ السيد يوسف السيد غيط مديرية المديرية، رافقه الشيخ إبراهيم أحمد مدير الدعوة والشيخ حسين الراوي رئيس شؤون القرآن الكريم، سير الإمتحانات، متمنين التوفيق والنجاح للجميع.

تجرى الامتحانات برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء .

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