الخميس.. انطلاق العرض المسرحي "العيد عيدين"

تنطلق الخميس المقبل أولى ليالى العرض المسرحي "العيد عيدين" لمدة يومين على مسرح جلال الشرقاوي خلال شهر مايو، ومن المقرر أن ينتقل إلى الإسكندرية.

وقال المخرج "العسعوس"، إن تجربة "العيد عيدين" تحدي جديد بعد مسرحية "أيامنا على تكة"، مضيفًا أنه يُريد تغيير شكل المسرح من خلال طبيعة الأعمال التي يُقدمها، ومناقشة قضايا اجتماعية وإنسانية تهم المواطن العربي.

تدور أحداث المسرحية بين عائلتين من المستوى العالي وتتمثل في عائلة شوكت بيه وعائلة من الطبقة المتوسطة وتتمثل في عائلة فاروق وتدور أحداث المسرحية بشكل كوميدي حول علاقة العائلتين ببعضهم البعض من الناحية الأسرية والعلاقات بين الأقارب في المناسبات والأعياد وكيفية التعامل في أمور الحياة والأمور المادية والاختلافات في مستوي المعيشة بينهم ومدى تأثير ذلك على أفراد العائلتين خاصه عائله عم فاروق وكيف يتعامل البنات من الجانبين في تقويه صله الرحم والتعاطف والمودة فيما بينهم وأحداث العيد واحتفالاته مع بعضهم البعض.



العرض المسرحي "العيد عيدين" من تأليف حسام الدالي، وإخراج أحمد عبد الرحمن العسعوس، والمخرج المنفذ سامح الورداني.



يشارك في بطولة العرض محمد الشربيني وهاجر الشرنوبي وتغريد النجار ومجموعة من الشباب تضم هدير عادل وأمنية شاكر وريهام جمال وياسمين شاهين ومحمد جمال.

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