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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في نهاية تعاملات اليوم

سعر العملات
سعر العملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في نهاية تعاملات اليوم الأحد داخل البنوك.
 وصل متوسط سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه و ذلك بالنسبة للدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للبيع و 30.93 جنيها للبيع
سجل سعر اليورو أمام الجنيه 33.98 جنيه للشراء و 34.1 جنيها للبيع
بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري حوالي 38.67 جنيها للشراء و 38,9 جنيها للبيع
وصل سعر الفرنك السويسري إلي 34.47 جنيها للشراء و 34.59 جنيها للبيع
بلغ سعر الـ100 ين ياباني لنحو 22.62 جنيها للشراء و 22.7 جنيها للبيع
وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.46 جنيها للشراء و 4.47 جنيها للبيع
بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيها للشراء و 8.42 جنيها للبيع
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لنحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع
سجل سعر سعر الدينار الكويتي لنحو 100.6 جنيه للشراء و 100.95 جنيه للبيع .

سعر اليورو سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الجنيه الإسترليني