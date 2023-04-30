استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في نهاية تعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في نهاية تعاملات اليوم الأحد داخل البنوك.

وصل متوسط سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه و ذلك بالنسبة للدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للبيع و 30.93 جنيها للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه 33.98 جنيه للشراء و 34.1 جنيها للبيع

بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري حوالي 38.67 جنيها للشراء و 38,9 جنيها للبيع

وصل سعر الفرنك السويسري إلي 34.47 جنيها للشراء و 34.59 جنيها للبيع

بلغ سعر الـ100 ين ياباني لنحو 22.62 جنيها للشراء و 22.7 جنيها للبيع

وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.46 جنيها للشراء و 4.47 جنيها للبيع

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيها للشراء و 8.42 جنيها للبيع

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لنحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

سجل سعر سعر الدينار الكويتي لنحو 100.6 جنيه للشراء و 100.95 جنيه للبيع .