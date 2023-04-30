وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تلتقى أعضاء كيان سند شباب الدلتا

إلتقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد بديوان عام المديرية، أعضاء كيان سند شباب الدلتا وهيئة المكتب المعاونة بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب ومحمد متولي رئيس المجلس التنفيذي لكيان سند شباب الدلتا، وأحمد حسون مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التدريب والتثقيف، وخالد السيد منسق القطاعات بالدلتا، ودينا محمد منسق كيان سند شباب الدلتا، وهيئة المكتب المعاونة بمحافظة الدقهلية.

فيما استعرض أعضاء كيان سند شباب الدلتا مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الهدف من الكيان تربية النشء والشباب لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، بالإضافة إلى تدريب الشباب على مواكبة التطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى مناقشة الخطة المركزية للكيان وخطة المحافظة، وسوف يتم فتح باب الانضمام لأعضاء جدد لكيان سند شباب الدلتا بالدقهلية.

ومن جانبها أكدت وكيل الوزارة خلال اللقاء بأعضاء كيان سند شباب الدلتا بالدقهلية، على أهمية الدور الذي يقوم به الكيان وأهمية كلمة سند فى الكيان في تربية النشء والشباب على مواجهة الظواهر السلبية التى انتشرت في المجتمع، وكيفية التعامل معها، وتدريب الشباب من خلال ورش العمل التدريبية فى مجال التنمية البشرية، وعلى برامج الكمبيوتر لدى النشء والشباب، ومشاركة كيان سند شباب الدلتا في اللقاءات الحوارية التي تنفذها المديرية تحت شعار ساند لدعم الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية.

وأضافت الدكتورة منى عثمان، أنه سيتم توفير كافة المدربين والتدريبات اللازمة لأعضاء كيان سند شباب الدلتا لتطويرهم حيث ستبدأ المرحلة الأولي بتدريب 100 عضو بمحافظة الدقهلية، من اعضاء الكيان بالتدريبات التخصصية اللازمة للجان وتحديد مواعيد لتدريب برنامجي مشواري وطور وغيرها، وفقا للخطة المعروضة قبل البداية في تنفيذ فعاليات الكيان بالمحافظة لتحقيق الاستفادة اللازمة للاعضاء.

واوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن كيان سند شباب الدلتا، يلقي رعاية واهتمام من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من خلال اللقاءات الدورية التى يعقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع هذه الكيانات وهذا ما يتماشى مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالنشء والشباب وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لهم من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

IMG-20230430-WA0064

IMG-20230430-WA0058

IMG-20230430-WA0059

IMG-20230430-WA0060

IMG-20230430-WA0062

IMG-20230430-WA0065