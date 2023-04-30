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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب لهو الأطفال.. مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بعين حلوان

الضحية والمصابين
الضحية والمصابين
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شهدت مدينة حلوان، واقعة مأساوية بعدما قتل شاب بطعنة نافذة، وأصيب 2 آخرين، خلال مشاجرة بين عدد من الجيران بسبب لهو الأطفال في الشارع.

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده، وقوع مشاجرة بين الشباب.

وبالإنتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعي "عمرو محمد"، 26 سنة، بطعنة نافذة، وإصابة 2 آخرين، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب لهو الأطفال.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الذي قام بطعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أصيب 2 آخرين خلال مشاجرة طعنه نافذة عين حلوان قتل شاب بطعنة نافذة