بسبب لهو الأطفال.. مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بعين حلوان

شهدت مدينة حلوان، واقعة مأساوية بعدما قتل شاب بطعنة نافذة، وأصيب 2 آخرين، خلال مشاجرة بين عدد من الجيران بسبب لهو الأطفال في الشارع.

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده، وقوع مشاجرة بين الشباب.

وبالإنتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعي "عمرو محمد"، 26 سنة، بطعنة نافذة، وإصابة 2 آخرين، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب لهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الذي قام بطعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.