مفاجأة.. 5 % من الحجاج المصريين يطلبون السفر بطائرات خاصة

كشف ناصر ترك، عضو لجنة الحج والعمرة، تفاصيل وسعر الحج 2023، موضحًا أن الحج السياحي البري يبدأ من 130 ألف جنيه وهو أرخص حج في مصر، ويستغرق يوم ونصف حتى الوصول إلى المملكة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحج الاقتصادي يكون بـ 130 ألفًا، إضافة إلى الطيران والذي قد يصل إلى 20 ألف جنيه.

وأكد ناصر ترك، عضو اللجنة الحج والعمرة، أن أغلى حج في مصر -5 نحوم- بـ 310 آلاف جنيه، وتكون الإقامة أمام الحرم المكي مباشرة يضاف إليها سعر التذكرة.

وأوضح أن 5 % من أعداد الحجاج المصريين يطلبون السفر بطيران خاص وأن تكون هناك خيمة خاصة بهم في المناسك، مضيفًا أن هناك 2000 حاج تقريبا لا يدخلون في قرعة العمرة نظرًا لأن لهم مطالب خاصة

وكشف عن عدة شروط يجب توافرها في من يتقدم للحج، وهي أن يكون لائق صحيًا وألا يعاني من أمراض مزمنة بشهادة معتمدة من وزارة الصحة، موضحا أن الفائزين بقرعة الحج 2023، 16 ألفًا من أصل 73 ألف شخص تقدموا لأداء الفريضة.

واختتم ناصر ترك، عضو اللجنة الحج والعمرة أن الحج 5 نجوم يكون 14 يومًا، والحج الاقتصادي والبري يصل ما بين 20 و25 يومًا.

