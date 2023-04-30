تحليل «ضد التيار»(2).. خبير المخابرات إيريك دينيسى يحدد أبعاد الأزمة فى أوكرانيا.. الأوروبيون يفتقرون إلى أى رؤية موضوعية ويؤيدون استراتيجية أمريكية ستكون آثارها سلبية عليهم

تحدث الكاتب الصحفى ألكسندر ديل فال مع إريك دينيسى، مؤسس ومدير المركز الفرنسى لأبحاث الاستخبارات، من أجل تقييم المخاطر الجيوستراتيجية الكبرى بعد عام من الحرب الروسية الأوكرانية والروسية الأمريكية، وقد نشرنا الجزء الأول من هذا الحوار فى العدد الأسبوعى، الصادر يوم الإثنين 17 أبريل. من ناحية، نحاول من خلال هذه السطور إظهار الجانب الخفى فى سياق مواجهة أوسع بكثير بين الغرب المتمركز حول أمريكا.. ومن ناحية أخرى، روسيا التى أصبحت الحارس الأول ضد التحدى العالمى متعدد الأقطاب فى النظام الدولى الذى تريده الولايات المتحدة.





< الأوروبيون يفتقرون إلى أى رؤية موضوعية هل يشكل التواجد العسكرى لدول الناتو فى جورجيا وأوكرانيا، والآن فى فنلندا، تهديدًا وجوديًا للكرملين؟ لا يزال من الممكن أن يكون ذلك ذريعة مناسبة لمفترس يريد غزو جاره، أليس كذلك؟

- لطالما أكد فلاديمير بوتين أن «الوجود العسكرى لحلف الناتو فى أوكرانيا يشكل تهديدًا لروسيا» وندد باحتمال نشر أنظمة التحالف الباليستية فى أوكرانيا، الأمر الذى من شأنه أن يضع موسكو فى «خمس أو ست دقائق من مسار صاروخ». وبالطبع نفى حلف الناتو وجود هذه النية، لكن أكاذيبه كانت عديدة جدًا منذ نهاية الحرب الباردة لدرجة أن الكرملين لم يستطع الاكتفاء بوعد غامض. دعونا نتذكر بعض الحقائق. لقدوعد جورج بوش وجيمس بيكر، فى عام ١٩٩٧، جورباتشوف بأن الناتو لن يستغل إنهيار روسيا للتقدم «ولو شبرًا واحدًا» باتجاه الشرق. وكما يظهر التاريخ، لم يحفظوا كلمتهم. الوثائق التى رفعت عنها السرية فى عام ٢٠١٧، توضح تفاصيل الصفقة الفاشلة؛ لكن هذه ليست شكوى الروس الوحيدة ضد الأمريكيين. وفى الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة فى الانسحاب من معاهدات الحد من التسلح. والأهم هو قرار الانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية، التى كانت حجر الزاوية فى سلسلة الاتفاقات التى أنهت، لبعض الوقت، سباق التسلح النووى. فى نهاية عام ٢٠٢١، أشار بوتين، خلال مؤتمر صحفى، إلى الموقف الروسى الذى لا يعتبر بأى حال من الأحوال غير شرعى: إنهاء سياسة توسيع الحلف، والالتزام بعدم نشر هجمات بالأسلحة بالقرب من الأراضى الروسية، وانسحاب مواقع الناتو إلى حدود عام ١٩٩٧. ثم أعرب الرئيس الروسى عن أسفه لرفض مطالبه الرئيسية واستنكر عدم تلقى أى رد عليها. من خلال حشد جيشه فى ضواحى أوكرانيا و«إظهار أنه يستطيع أن يقرر إرسالها إلى كييف، يظهر أن روسيا لم تعد الدولة الضعيفة التى ميزت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين».

< انتقدك البعض بسبب «إطلاق النار على سيارة الإسعاف»، عندما قمت فى «سودراديو» أو «سى نيوز» وعلى عكس ما هو معروف؛ بتأكيد مسؤولية كييف عن الصراع، فبماذا تجيب على ذلك؟

- منذ عام ٢٠١٤، نفذت كييف سياسة مستهجنة تمامًا تجاه السكان الناطقين بالروسية فى دونباس، فمنعتهم من استخدام لغتهم ورفضت أى حكم ذاتى داخل أوكرانيا، مما ضاعف من المضايقات والحظر والقصف ضدهم، دون أن يقوم أى طرف فى أوروبا باستنكار هذا الوضع الفاضح، بحجة أن النقد كان يتماشى مع حجج روسيا!. وبالمثل، سمح الغرب لزيلينسكى والأوليجارشيين الذين رعوه - ولا سيما كولوموسكى - بتمويل مجموعات النازيين الجدد وتعزيز جيشه من أجل الاستيلاء على مناطق الحكم الذاتى بالقوة، رافضًا أى محاولة للتسوية. والأسوأ من ذلك، فى ١٧ فبراير، انطلقت كييف عمدًا فى عمل عسكرى من أجل استعادة جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك بدعم من الناتو، مدركة تمامًا أن موسكو لا يمكن أن تبقى دون رد فعل، مما أدى إلى اندلاع الأزمة الحالية. قبل كل شيء، عمل القادة الأوكرانيون على زيادة الخوف من روسيا بين الأوروبيين. فى ١٣ مارس ٢٠٢٢، نشر البرلمان الأوكرانى على حسابه على تويتر مقطع فيديو مدته حوالى أربعين ثانية يظهر أن باريس كانت ضحية قصف استهدف برج إيفل على وجه الخصوص وتحليق طائرات روسية فوق العاصمة الفرنسية لزرع الرعب بين السكان. انتهى المقطع بإعلان من زيلينسكى يقول «إذا سقطنا، تسقط أنت أيضًا». فى ١٤ مارس، أعلن الرئيس الأوكرانى أنها مسألة وقت فقط قبل أن تهاجم روسيا الناتو. فى خطاب بالفيديو، أكد دون خجل وحذر أعضاء الحلف الأطلسى من احتمال غزو موسكو لأراضيهم فى أى وقت: «إذا لم تغلق أجواؤنا، فهذه مسألة وقت فقط قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم».

منذ بداية الصراع، كانت استراتيجية كييف، بدعم ومشورة من الولايات المتحدة، تقوم على تخويف الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والسعى لإشراكهم بشكل أكبر فى الحرب، مما يضعهم اليوم فى حالة من العداء وعدم الاستقرار. تتمثل حجة زيلينسكى الرئيسية فى جعل الناس يعتقدون أن العدوان الروسى ليس حربًا فى أوكرانيا بل هو حرب فى أوروبا وأن أوكرانيا هى «درع أوروبا» ضد روسيا. وبالتالى فإن الأوروبيين، الذين يفتقرون إلى أى رؤية موضوعية، يؤيدون، بوعى أو بغير وعى، استراتيجية أمريكية تكون آثارها سلبية بشكل خاص بالنسبة لهم، سياسيًا واقتصاديًا.

< ومع ذلك، لا يمكن إنكار شجاعة زيلينسكى وشعبه الذين يقاتلون وحقيقة أن هذا الرئيس أصبح رمزًا سياسيًا للشعب الأوكرانى، أليس كذلك؟

- بالطبع لا يمكن لأحد أن ينكر شجاعة زيلينسكى وشعبه ومكانته كرمز سياسى لجزء من الشعب الأوكرانى، هذا أمر مفهوم. ومع ذلك، دعونا لا نغفل أبدًا أنه مجرد ممثل ومتحدث باسم عدد قليل من الأوليجارشية والأمريكيين.. دعونا نتذكر أيضًا أن الدليل على فساد منهجه واضح وأنه تم انتخابه فى عام ٢٠١٩ للتوفيق بين دونباس وكييف، وهو ما لم يفعله أبدًا. إن انتقاد زيلينسكى ورعاته لا يعنى تجاهل معاناة السكان المدنيين الأوكرانيين، لأنهم هم الذين يدفعون ثمن عناد قادتهم كل يوم.





< هل ترى أن استمرار هذا الصراع - الذى تستنكره باعتبارك طالب لتحقيق سلام عاجل - يشجعه الأمريكيون.. إذا اتبعنا تفكيرك؟

- أذكر أن المفاوضات بدأت فى مارس ٢٠٢٢، بعد أيام قليلة من إطلاق الهجوم الروسى فى أوكرانيا، بمبادرة من إسرائيل. فى مقابلة مطولة مع القناة ١٢ فى ٤ فبراير ٢٠٢٣، كشف رئيس الوزراء السابق للدولة العبرية، نفتالى بينيت، عن العديد من التفاصيل وراء الكواليس لهذه الوساطة. وأوضح أن موسكو وكييف كانتا على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة وأن الهدنة بدت ممكنة، مضيفًا أن بوتين وافق على التخلى عن مطالب «نزع النازية» ونزع السلاح من أوكرانيا، بينما وافق زيلينسكى على عدم طلب عضوية بلاده فى الناتو. علاوة على ذلك، خلال لقائه مع فلاديمير بوتين، سأله بينيت «هل تخطط لاغتيال زيلينسكي؟». ثم وعده رئيس الدولة الروسية بأنه لن يقضى على نظيره الأوكرانى. أوضح الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية أن «كل ما فعلته تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا». قبل اتخاذ هذه الخطوة، اتصل بالفعل بجو بايدن، ووزير خارجيته أنتونى بلينكن، ومستشاره للأمن القومى جيك سوليفان، بالإضافة إلى المستشار الألمانى أولاف شولتز ليقدم لهم «قناة اتصال بين بوتين وزيلينسكى». ويضيف بينيت أن الوساطة الإسرائيلية تم تنسيقها بتفصيل كبير مع اتخاذ الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا فى نهاية المطاف القرارات النهائية. وهو يدعى أن المفاوضات أوقفت من قبل الدول الغربية التى عرقلت العملية، حتى عندما شعر بينيت أن كلًا من زيلينسكى وبوتين يريدان وقف إطلاق النار.

هذه الاكتشافات مهمة بشكل خاص وتسمح لنا بفهم أن زيلينسكى لم يكن يقرر أى شيء، وأن الأخير هو الذى رفض التوقيع على وقف إطلاق النار. وبالتالى، لا يمكن العثور على مخرج بسبب قرار الغرب بمواصلة ضرب بوتين.

لم تكن إسرائيل الدولة الوحيدة التى حاولت الوساطة بين الطرفين: فقد استثمرت تركيا أيضًا فى الحفاظ على الحوار بين موسكو وكييف. وبعد بداية صعبة للمفاوضات، يبدو أن المحادثات لم تكن بعيدة عن النجاح. فى ٢٠ مارس، أكد وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أن روسيا وأوكرانيا «على وشك التوصل إلى اتفاق». فى ٢٩ مارس، التقى الوفدان الروسى والأوكرانى فى اسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات. ثم وصف الكرملين المحادثات بأنها «ذات مغزى» بين البلدين. فى نفس اليوم، أعلن نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين رسميًا انسحاب القوات الروسية، اعتبارًا من ١ أبريل، من منطقة كييف وشمال أوكرانيا. قدمت موسكو هذا الانسحاب كعلامة لحسن النية فى سياق المحادثات مع كييف. فى ٢٩ مارس أيضًا، أقر زيلينسكى برؤية إشارات «إيجابية» فى المفاوضات الروسية الأوكرانية فى تركيا، لكنه أعلن أن بلاده لا تنوى تخفيف جهودها العسكرية.

فى ٣٠ مارس، على الرغم من تحفظات المعسكر الغربى، اعتبر كبير المفاوضين الأوكرانيين أن الظروف أصبحت الآن «كافية» لعقد اجتماع قمة بين بوتين وزيلينسكى. قالت أوكرانيا إنها مستعدة لتبنى وضع محايد مقابل ضمانات على أمنها، وهو اقتراح رحبت به موسكو على ما يبدو ويؤكد تقليص نشاطها العسكرى حول كييف. لكن فى المساء، تغير كل شيء: إعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أن المفاوضات لم تؤد إلى أى تقدم، دون معرفة أى من المعسكرين هو المسبب لهذا المأزق.

< هل لك أن تخبرنا المزيد عن كيفية حدوث ذلك وراء الكواليس وضمن المخطط التنظيمى الديمقراطى للقوة الأمريكية؟

- كشف الخبير الاقتصادى الأمريكى جيفرى ساكس مؤخرًا عن الدور الأساسى لجو بايدن والخلية الصغيرة للمحافظين الجدد من حوله - فيكتوريا نولاند (وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية) وجيك سوليفان (مستشار الأمن القومي) وأنتونى بلينكن (وزير الخارجية)، بشكل أساسى - فى هذا القرار عواقب وخيمة على الشعب الأوكرانى. وهو يدعى أن الروس والأوكرانيين كانوا فى ذلك الوقت عند النسخة السابعة أو الثامنة من الوثيقة النهائية التى سيوقعها الطرفان بينما تعطلت المفاوضات فجأة بسبب تغير موقف زيلينسكى. وفقًا لساكس، كانت زيارة بايدن إلى بولندا فى أواخر مارس هى التى دقت ناقوس الموت للمفاوضات وفسرت تحول زيلينسكى فى الموقف الجديد. منذ وارسو، كان الرئيس الأمريكى عنيدًا بشكل خاص تجاه موسكو وشن هجمات لفظية عنيفة على بوتين، واصفًا إياه بـ"الجزار»، معلنًا أنه «لا يمكنه البقاء فى السلطة» وكرر دعمه الثابت لأوكرانيا. وهذا يدل بشكل لا يقبل الجدل على أن الولايات المتحدة مسؤولة حقًا عن استمرار الحرب بتواطؤ حكومة زيلينسكى، والتى هى مجرد بيدق فى استراتيجيتها. لم يتردد «بطل» كييف، المدعوم من النخبة القومية المتطرفة للنظام، فى التضحية بشعبه ومستقبل بلاده لإرضاء مرشديه الغربيين.

< من تلك الدول الأوروبية؟ وهل كان دورهم هو التبعية أم التفاهة؟

- منذ أبريل ٢٠٢٢، نشهد بالفعل حربًا أمريكية روسية من قبل وسطاء أوكرانيين أعادت واشنطن إطلاقها لمحاولة إضعاف روسيا - دون نجاح -، والتى سمحت فيها الدول الأوروبية لنفسها بالخوف من روسيا، بالخضوع أو الغباء.. وهذا دليل جديد على عدم أهمية الأوروبيين وخضوعهم التام لواشنطن على حساب مصالحهم الخاصة. إذا رأت فرنسا نفسها فى دور إضافى فى هذه الأزمة، على الرغم من إيماءات رئيسها المثيرة للشفقة، فإن ألمانيا قبل كل شىء هى التى تدفع الثمن الباهظ لهذا الصراع. فى الواقع، كانت ضحية لعمل حرب حقيقى من جانب حليفها الأمريكى وحاميها بتخريب خطى الغاز نورد ستريم ١ و٢. ولكن على الرغم من حقيقة أن هذه العملية كان لها عواقب وخيمة على الاقتصاد عبر نهر الراين، لا الحكومة فى برلين، ولا البرلمانيون، ولا وسائل الإعلام أو السكان، قد وقفوا فعليًا أمام واشنطن، التى حققت أحد أهدافها: قطع ألمانيا عن روسيا نهائيًا، من خلال التسبب فى قطيعة لا يمكن التوفيق بين الدولتين؛ وتقليل نفوذ برلين المتنامى فى أوروبا وثقلها الاقتصادى داخل المعسكر الغربى. والأسوأ من ذلك، أن جهاز المخابرات الألمانى، أكد صحة القصة السخيفة التى نشرها الأمريكيون لإنكار رواية الحقائق التى قدمها الصحفى الأمريكى المحترم سيمور هيرش. دعونا نلاحظ مفارقة أخرى صادمة بشكل خاص: دعم ألمانيا - ولا سيما وزيرة الخارجية المتشددة للغاية آنالينا بيربوك من حزب الخضر - لنظام زيلينسكى، على الرغم من أن الأخير يندمج فى أعلى مستوى من جيشها المكون من مؤيدى أيديولوجية نازية وُلدوا عبر نهر الراين ويعتقد أنه تم القضاء عليها منذ عام ١٩٤٥.. وهكذا، تبنى الأوروبيون، تحت الضغط الأمريكى، قضية فساد النظام الأوكرانى غير الديمقراطى الذى يرحب بالمتطرفين فى صفوفه ويقمع بالقوة مطالب سكان دونباس باحترام لغتهم.

< ما هى النتيجة التى ترونها لهذا الصراع الرهيب فى قلب أوروبا والذى يمكن، بالنسبة للبعض، أن يتحول إلى حرب عالمية تقليدية أو حتى نووية، وفقًا لأكثر الناس تشاؤمًا؟

- من خلال رفض حل تفاوضى من الصراع لصالح موسكو فى مارس ٢٠٢٢، قام الأمريكيون بإطالة الصراع وتفاقمه. ومع ذلك، فقد تطور هذا فى اتجاه لم يتوقعوه، لأنهم راهنوا على الانهيار الاقتصادى لروسيا. لكن هذا لم يحدث، ولم يؤد إلى أكثر من هزيمة الجيش الروسى على الأرض أو طرد موسكو بالإجماع من قبل المجتمع الدولى. والأسوأ من ذلك، أنه يتم وضع نظام اقتصادى ومالى جديد يهدد الهيمنة السياسية والنقدية لواشنطن. مرة أخرى، يبرهن الأمريكيون على أنهم استراتيجيون فقراء ومتدربون ساحرون حقيقيون وتحولت استراتيجيتهم لإضعاف روسيا إلى حرب وجودية للحفاظ على هيمنتهم على العالم.. وقد يكون الفخ الذى نصبوه يقترب منهم.