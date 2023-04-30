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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم بلاده للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم بلاده للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.
جاء ذلك خلال استقباله بالرياض، اليوم /الأحد/ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وتم خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

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