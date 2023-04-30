السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات

أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني، مساء اليوم الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات، وفق ما ذكرت قناة "العربية" السعودية.

وبحسب البيان، قررت سلطة الطيران المدني السودانية، تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 13 مايو المقبل، باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية وإجلاء الرعايا الأجانب.

،يأتي ذلك مع استمرار الصراع في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والمستمر للأسبوع الثالث.

ويشهد السودان، منذ أيام حركة إجلاء واسعة للرعايا الأجانب؛ حيث اتجهت معظم الدول إلى إجلاء رعايها من السودان سواء عبر الجو برحلات طيران عسكرية، أو من خلال البر عبر المعابر بين مصر والسودان، أو بحرا من خلال بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر.

وكان الجيش السوداني، قد أكد في بيان صباح اليوم، أن عمليات إجلاء رعايا الدول ستتواصل من قاعدة وادي سيدنا، مؤكدة أنها لا تواجهها أي مهددات حاليا ولا يتوقع أن تتأثر بأي مهددات.

وذكرت أن رصد تحركات أرتال العدو المتحركة من الغرب إلى العاصمة مستمرة؛ ما يؤكد استمرار العدو في انتهاك الهدنة المعلنة، منوهًا بتدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة والمويلح، كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات.

وأكدت لقوات المسلحة السودانية، أنها مستمرة في رصد تحركات المتمردين في كل شبر بالبلاد وستتصدى لها بقوة وتحبطها.