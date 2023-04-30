نائب رئيس المصري يكذب إبراهيم حسن بشأن تأخر مستحقات لاعبي الفريق

أوضح رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم المجلس، حقيقة تأخر مستحقات عقود اللاعبين، بعد حديث إبراهيم حسن، مدير الكرة، عن تأخر مستحقات بعض لاعبي الفريق عن الموسم الماضي.

وقال نائب رئيس المصري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": «مجلس المصري قام بسداد جميع مستحقات اللاعبين، ولا يتبقى سوى قسط شهر أبريل فقط».

وتابع: «النادي المصري، يعد من أكثر الأندية التزامًا في سداد مستحقات اللاعبين مقارنة بالأندية الأخرى».

وكان إبراهيم حسن، قد قال في تصريحات تلفزيونية: «المصري لديه أزمات مثل أن هناك عدد من اللاعبين لديهم 50% مستحقات الموسم الماضي لم يحصلوا عليها حتى الآن»

وأضاف: «وفي رمضان والعيد لم يحصلوا على أي مكافأة لذلك لدينا ظروف صعبة، وأشكر اللاعبين على مستواهم ونجاحهم في ظل عدم حصولهم على أقساطهم أو مكافأة».

ويستعد المصري لمواجهة أسوان، في مسابقة الدوري، في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء القادم، على استاد برج العرب، لحساب منافسات الأسبوع الـ 27.