حبس وغرامة.. عقوبات رادعة في قانون حظر اقتناء الكلاب الخطرة

كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة للأماكن العامة.

وقال الحصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الوقائع الخطيرة بشأن الكلاب، مؤكدًا أن القانون حصل على موافقة من حيث المبدأ.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، مساء اليوم الأحد، أن القانون يعمل على تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة، وهو قانون يتم مناقشته للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا القانون خاص تحديدًا بالكلاب الخطرة، كما ناقش البرلمان ضرورة تقدم أي شخص يقتني كلبًا بطلب الحصول على رخصة له، تحمل تفاصيل هذا الكلب.

وأوضح النائب هشام الحصري، أن الكلاب الخطرة سيتم اقتنائها لكشف الجريمة فقط، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة وضع ضوابط لاقتناء المواطنين الكلاب الضالة، ومن المرجح أن يتم التصويت على هذا القانون نهائيًا الثلثاء المقبل.

ولفت إلى أن عقوبات تعدي الكلاب على المواطنين ستكون بالغرامة والحبس؛ لتصل إلى 500 ألف جنيه غرامة، و7 سنوات حبس كحد أقصى.