اكتشاف جديد.. أداة ذكاء اصطناعي تنقذ مرضى السرطان

توصل الأطباء والعلماء والباحثون إلى بناء نموذج ذكاء اصطناعي يستطيع تحديد مرض السرطان بدقة، ويمكنه أن يسرع في تشخيص المرض والإسهام في العلاج.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، يعد السرطان من أهم أسباب الوفاة حول العالم، ويسبب حوالي 10 ملايين وفاة سنوياً، أي حوالي وفاة واحدة من كل ست وفيات، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، يمكن علاج المرض إذا تم اكتشافه مبكرًا وعلاجه بسرعة.

وتعمل الأداة الجديدة، التي صممها خبراء في صندوق مؤسسة Royal Marsden NHS ومعهد أبحاث السرطان في لندن وإمبريال كوليدج لندن، على تحديد ما إذا كانت الأورام غير الطبيعية الموجودة في الأشعة المقطعية سرطانية. وفقًا للدراسة، تعمل الخوارزمية بشكل أكثر كفاءة وفعالية من الطرق الحالية، وتم نشر نتائج البحث في مجلة لانسيت eBioMedicine.

سيتم استخدام فريق التصوير المقطعي المحوسب لنحو 500 مريضًا يعانون من عقيدات رئوية كبيرة لتطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي باستخدام علم الأشعة. يمكن لهذه التقنية استخراج المعلومات الحيوية من الصور الطبية التي لا يسهل على العين البشرية رصدها.

ثم تم اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان قادرًا على تحديد العقيدات السرطانية بدقة.

استخدمت الدراسة مقياسًا يسمى المنطقة تحت المنحنى (AUC) لمعرفة مدى فعالية النموذج في التنبؤ بالسرطان. يشير AUC 1 إلى نموذج مثالي، بينما من المتوقع أن يكون 0.5 إذا كان النموذج يخمن بشكل عشوائي.

أظهرت النتائج أن نموذج الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد مخاطر الإصابة بالسرطان لكل عقدة بدقة باستخدام AUC قدره 0.87. تم تحسين الأداء في اختبار Brock، وهو الاختبار المستخدم حاليًا في العيادة، والذي سجل 0.67. كان أداء النموذج أيضًا مشابهًا لدرجة هيردر - اختبار آخر - الذي كان له AUC قدره 0.83.

وقال هانتر: "وفقًا لهذه النتائج الأولية، يبدو أن نموذجنا يحدد عقيدات الرئة الكبيرة السرطانية بدقة". "بعد ذلك، نخطط لاختبار التكنولوجيا على المرضى الذين يعانون من عقيدات الرئة الكبيرة في العيادة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التنبؤ بدقة بخطر الإصابة بسرطان الرئة".

قد يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي الأطباء أيضًا على اتخاذ قرارات أسرع بشأن المرضى الذين يعانون من نمو غير طبيعي والذي يعتبر حاليًا متوسط ​​الخطورة.

عند دمج نموذج الذكاء الاصطناعي مع Herder، كان قادرًا على تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية في هذه المجموعة. كان من الممكن أن يقترح التدخل المبكر لـ18 من أصل 22 (82٪) من العقيدات التي تم تأكيد أنها سرطانية، وفقًا للدراسة.