بالصور.. قافلة دعوية لـ"وعظ بورسعيد" في العاشر من رمضان

نظمت إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية، اليوم الأحد، قافلة دعوية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، بمشاركة 5 مشايخ، والتي تستمر لمدة أسبوع.

وأكد الشيخ محمد عفيفي، مدير عام إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، أن أعمال القافلة الدعوية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكونة من 5 من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية، وتطوف المساجد والأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوى المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم.

وقال إن الوعاظ الذين يعملون بقافلة العاشر من رمضان الدعوية وهم يوسف شمس الدين، الشيخ أحمد السيد السعيد، أحمد أبو المعاطي، محمد الشحات، والدكتور رفعت برهام، تناولوا العديد من الموضوعات والأفكار الدعوية الهامة مثل التعايش السلمي، حب الأوطان، وأهمية العمل في الإسلام، التعاون، صلة الرحم، حفظ اللسان، قيمة العلم، فضل قراءة القرآن، وغيرها.

تأتي هذه القوافل الدعوية بناءً على تعليمات مجمع البحوث الإسلامية والذي يعد من أهم المؤسسات الأزهرية التى أصبحت تقوم بدور فاعل تجاه المواطنين، وتتفاعل معهم بشكل مباشر من خلال تلك القوافل التى تجوب كل محافظات الجمهورية، وتهدف إلى التأكيد على الدور الريادي للأزهر الشريف فى الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية، وبثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصرى، وتعريف المجتمع بتاريخ الأزهر فى الحركة العلمية المصرية - حيث كان حجر الزاوية فيها بأروقته، وعلمائه الأفذاذ، وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى القائم على إحترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية.

كما تلقي الضوء على دور الأزهر فى دعم التعايش السلمى المشترك بين طوائف المجتمع الواحد وبين شعوب العالم باختلاف أعراقها وأطيافها، وذلك من خلال بث روح الألفة والتعاون بين الأفراد والمجتمعات، من أجل بناء جيل جديد واعٍ بما يدور حوله، يكون على درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي هي أساس الحياة.

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