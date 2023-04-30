القومي للمرأة يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى مؤنث للتنمية وإدارة الأعمال

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى مؤنث للتنمية وإدارة الأعمال، تحت عنوان "لحياة أفضل للمرأة بالاستثمار والتنمية.. حياتها..حياتك"، والذى عقد بمقر وزارة الشباب والرياضة.

شهد المنتدى حضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقرر لجنة الفنون والآداب نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة داليا محفوظ رئيس مجلس دارة مجلة حواء العرب وعضو مجلس المنتدى، والمستشار نزار السيسي ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية، والدكتورة منال الديب عميد كلية التنمية والعلوم الإنسانية بجامعة باشن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت الدكتورة رانيا يحيي بإطلاق فعاليات منتدى مؤنث الدولي للتنمية وإدارة الاعمال، وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاحه، واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة انه قد تحققت طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات الماضية، حيث جاء دستورُ ٢٠١٤ بأكثرَ من ٢٠ مادةً مساندة للمرأة، بالإضافة إلى إطلاق “الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "من ثم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِها بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030، وتحدثت عن مكتسبات المرأة المصرية في جميع المجالات.

وأشارت الى إطلاق أكبر برامج تنموية تتضمن المرأة.. وهي برنامج حياة كريمة يستهدف 58 مليون مستفيدو مستفيدة، وتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتيًاجا.. والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية صحة المرأة المصرية لفحص ٢٨ مليون امرأة.

كما تحدثت عضوة المجلس عن جهود الدولة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل وأنه أولوية وطنية كبرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وجهود المجلس في هذا الاطار.



وعلى هامش اللقاء تم تكريم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة لجهودها في مجال تمكين المرأة المصرية، وتسلمته عنها الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة.