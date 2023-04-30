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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم حسن: لاعبو المصري لم يحصلوا على 50% من مستحقات الموسم الماضي

إبراهيم وحسام حسن
إبراهيم وحسام حسن
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فجر إبراهيم، حسن، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مفاجأة بخصوص مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة، رغم الفوز على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: «المصري لديه أزمات مثل أن هناك عدد من اللاعبين لديهم 50% مستحقات الموسم الماضي لم يحصلوا عليها حتى الآن».

 

وأضاف: «وفي رمضان والعيد لم يحصلوا على أي مكافأة لذلك لدينا ظروف صعبة، وأشكر اللاعبين على مستواهم ونجاحهم في ظل عدم حصولهم على أقساطهم أو مكافأة».

 

ويستعد المصري لمواجهة أسوان، في مسابقة الدوري، في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء القادم، على استاد برج العرب، لحساب منافسات الأسبوع  الـ 27.

إبراهيم حسن المصري البورسعيدي الإسماعيلي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة