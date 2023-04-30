إبراهيم حسن: لاعبو المصري لم يحصلوا على 50% من مستحقات الموسم الماضي

فجر إبراهيم، حسن، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مفاجأة بخصوص مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة، رغم الفوز على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: «المصري لديه أزمات مثل أن هناك عدد من اللاعبين لديهم 50% مستحقات الموسم الماضي لم يحصلوا عليها حتى الآن».

وأضاف: «وفي رمضان والعيد لم يحصلوا على أي مكافأة لذلك لدينا ظروف صعبة، وأشكر اللاعبين على مستواهم ونجاحهم في ظل عدم حصولهم على أقساطهم أو مكافأة».

ويستعد المصري لمواجهة أسوان، في مسابقة الدوري، في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء القادم، على استاد برج العرب، لحساب منافسات الأسبوع الـ 27.