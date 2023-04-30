الدورى الإيطالى.. ساليرنيتانا يؤجل احتفالات نابولى بالدرع

أجل ساليرنيتانا احتفالات نابولى بلقب الاسكوديتو خلال مواجهة اليوم الأحد، بعد التعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.



سجل هدف نابولى اللاعب ماتياس أوليفيرا في الدقيقة 62، وعادل بولاي ديا النتيجة لساليرنيتانا بالدقيقة 84.



بهذا التعادل، وصل نابولي للنقطة 79، ليتأجل حسم لقب الدوري، فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى 34 نقطة بالمركز ال14.