ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. ساليرنيتانا يؤجل احتفالات نابولى بالدرع

نابولى
نابولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجل ساليرنيتانا احتفالات نابولى بلقب الاسكوديتو خلال مواجهة اليوم الأحد، بعد التعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف نابولى اللاعب ماتياس أوليفيرا في الدقيقة 62، وعادل بولاي ديا النتيجة لساليرنيتانا بالدقيقة 84.

بهذا التعادل، وصل نابولي للنقطة 79، ليتأجل حسم لقب الدوري، فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى 34 نقطة بالمركز ال14.

الدورى الإيطالى ساليرنيتانا نابولى احتفالات نابولى