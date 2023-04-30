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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يأمن موقعه فى البريميرليج بالفوز على أستون فيلا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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فاز فريق مانشستر يونايتد، على نظيره أستون فيلا، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب برونو فيرنانديز فى الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 60 ، وضعته فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند 54 نقطة وضعته فى المركز السادس.

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