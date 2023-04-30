مانشستر يونايتد يأمن موقعه فى البريميرليج بالفوز على أستون فيلا

فاز فريق مانشستر يونايتد، على نظيره أستون فيلا، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب برونو فيرنانديز فى الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 60 ، وضعته فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند 54 نقطة وضعته فى المركز السادس.