كأس الرابطة.. مشوار فيوتشر قبل مواجهة حرس الحدود

يلتقي فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، مع فريق حرس الحدود، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة .

ونجح فريق فيوتشر في الوصول لربع النهائي عقب تخطيه فريق طلائع الجيش في دور الـ 16 للبطولة، وذلك بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء سلبيا .

أما حرس الحدود فوصل إلي دور ربع النهائي عقب فوزه في دور الـ16 على فريق المقاولون العرب بركلات الترجيح ايضا .

واختار علي ماهر مدرب فريق فيوتشر قائمة لمباراة الليلة ضمت كل من، محمود حمدي، محمد طارق، محمود مرعي، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمد عبدالسلام، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، مهند لاشين، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أحمد رفعت، عبدالكبير الوادى، غنام محمد، محمد رضا، مصطفي البدري، بابا بيلو، أحمد عاطف، مروان محسن .

يذكر أن فريق فيوتشر قد توج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الأخيرة على حساب فريق غزل المحلة بالمباراة النهائية .