ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفي سعد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام الكونغو

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الودية.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الكونغولي، ضمن معسكر الفراعنة المقام في الإسكندرية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وتقام المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل باستاد الإسكندرية فى إطار استعدادات المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا التي تقام في المغرب يونيو المقبل.

حاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي: 

حراسة المرمى: علي الجابري.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمود جهاد، محمد طارق.

خط الوسط: عماد ميهوب، عبد الغني محمد، محمد شحاتة، حاتم محمد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى سعد.
 

المنتخب الأوليمبي المصري الكونغو