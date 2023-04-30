مصطفي سعد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام الكونغو

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الودية.



ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الكونغولي، ضمن معسكر الفراعنة المقام في الإسكندرية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.



وتقام المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل باستاد الإسكندرية فى إطار استعدادات المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا التي تقام في المغرب يونيو المقبل.



حاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:



حراسة المرمى: علي الجابري.



خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمود جهاد، محمد طارق.



خط الوسط: عماد ميهوب، عبد الغني محمد، محمد شحاتة، حاتم محمد.



خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى سعد.

