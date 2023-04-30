مانشستر سيتى يعتلى قمة البريميرليج بعد الفوز على فولهام

حقق فريق مانشستر سيتى، فوزاً غالياً على نظيره فولهام، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

سجل هدفى المباراة لصالح السيتى اللاعب هالاند فى الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 38، بينما جاء هدف فولهام عن طريق اللاعب كارلوس فينيسيوس فى الدقيقة الـ 15 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق السيتى رصيده إلى النقطة 76 ليعتلى بها قمة ترتيب الدورى الإنجليزى، بفارق نقطة وحيده عن ارسنال، بينما تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة فى المركز العاشر.