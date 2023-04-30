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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة في السودان

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع في السودان
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 أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، أنها وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضاف البيان: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الإنسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا".

وتابعت قوات الدعم السريع في بيانها: "لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل الانقلابيين في ساعات سريان الهدنة ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية".

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