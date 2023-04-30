الإسماعيلي يتقدم بشكوى رسمية لإعادة مباراة المصري في كأس الرابطة

تقدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي بشكوى رسمية ضد خالد الغندور حكم مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في إطار ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخسر الإسماعيلي بهدفين، دون رد أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، على استاد برج العرب.

وأصدر النادي الاسماعيلي بيانا جاء نصه كالآتي:

"بعدما تم إسقاطه بفعل فاعل ، يتقدم نادى الإسماعيلي بشكوى رسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري البورسعيدي والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين فى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية.

جاء ذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور فى صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي ، حيث أصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة اغمض حكم المباراة عينيه عنها ولم يكلف نفسه عناء مراجعة الفار ، كما أصيب اللاعبان المحمدى ومجدى بجروح خطيرة ، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم المهزوزة التى منحت المنافس فرصة للاستمرار فى اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية.

وخسر الإسماعيلي من المصري فى أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية وذلك بسبب حكم المباراة ويطالب الإسماعيلي فى شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة ، خاصة وان الاخطاء التحكيمية كانت جسيمة تسببت فى خروجه غير المستحق من كأس الرابطة التى كان أبرز المرشحين للفوز بها، ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لاصحابه".