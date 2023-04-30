تحت رعاية الاتحاد الدولي.. مصر تستضيف 9 بطولات للإسكواش

تستضيف مصر 9 بطولات مختلفة للإسكواش تحت رعاية الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش «PSA»، وسوديك وتحت مسمى دورات «SODIC Squash Tour» في نادي Club S أليجريا.



ويشارك في بطولات «SODIC Squash Tour» لاعبون ولاعبات محليين ودوليين ضمن فئات مختلفة من منافسات الإسكواش، منها بطولة لاعبي الاسكواش للناشئين تحت 9 سنوات، وبطولة Satellite للاعبين الذين بدأوا مسيرتهم الاحترافية، وبطولة Challenger للمحترفين الذين حققوا تقدمًا في اللعبة على المستوى الدولي.



وبدأت سلسلة البطولات الثلاث الأولى في فبراير 2023، بما في ذلك بطولة الإسكواش تحت 9 سنوات وبطولة Satellite للاسكواش للرجال والسيدات.



وفي هذا الإطار، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: «نحن سعداء للغاية لإطلاق دورات "SODIC Squash Tour" واستضافتها في ملاعب Club S، ونفخر بجهودنا في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة للناشئين الموهوبين، من خلال إعدادهم للمنافسة على المستوى الدولي، مع التزامنا بالمحافظة على مكانة مصر الرائدة في شغل المراكز الأولى ضمن التصنيفات العالمية لهذه اللعبة الشهيرة».