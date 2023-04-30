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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوغندا ترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي خلال مايو

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي
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تتسلم أوغندا الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال شهر مايو المقبل.
وأوضح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان اليوم أنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة الشباب في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلًا عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل كبنود رئيسية على جدول الأعمال.
كما يناقش مجلس السلم والأمن الأفريقي نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين المتنازع عليهما فيما يتعلق بأهلية أعضاء المجلس العسكري للترشح للانتخابات ومدة الانتقال.

أوغندا مجلس السلم والأمن الاتحاد الافريقي