تطورات أزمة كهربا.. الأهلي يطعن ضد شرعية لجنة الانضباط

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي التقديم بطعن ضد شرعية لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، في القضاء الإداري.

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي في تصريحات إعلامية: تقدمت بطعن ضد شرعية لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة في القضاء الإداري.

وكانت لجنة الانضباط تم تشكيلها من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولم تنتخب من جانب الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وهو ما يعد مخالفًا للوائح.

وأصدرت لجنة الانضباط عقوبات ضد محمود عبد المنعم كهربا بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وكان الأهلي أرسل مذكرة قانونية لاتحاد الكرة ضد عقوبات كهربا ووصف العقوبة بالمجحفة.

ويسعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك في السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

