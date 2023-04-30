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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. باسم مرسي يقود هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
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أعلن بابا فاسيلو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد قليل على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويقود باسم مرسي، هجوم سيراميكا كليوباترا، في التشكيل الذي يأتي علي النحو التالي: 

حراسة المرمي: محمد أبو جبل. 

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ احمد ياسين _ محمد بسيوني  _  عاصم صلاح .

خط الوسط: أحمد سعيد _ محمود سيد  _ إسلام جابر.

خط الهجوم: موسي دياوارا  _ أحمد ياسر _باسم مرسي .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي :

أحمد صبحي _  محمود الجزار _ كريم بامبو _أمير مدحت _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود _ محمد هلال _ محمد فتحي _ خالد مصطفي.

بابا فاسيلو البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس رابطة الأندية المحترفة