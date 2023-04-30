الدورى الفرنسى.. ميسى ومبابى يقودان سان جيرمان أمام لوريان

أعلن كريستوف جالتيه المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب "بارك دي برانس" ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل بي إس جي، كالتالى:

"دوناروما، حكيمي، راموس، ماركينيوس، خوان بيرنات، فيتينيا، فيراتي، دانيلو بيريرا، سولير، ميسي ومبابي".

ويجلس على مقاعد البدلاء "ريكو، لوتيلييه، نونو مينديس، إيكيتيكي، فابيان رويز، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، بيتشابو، وزاير إيمري".



بينما جاء تشكيل لوريان كالآتي:

"مفوجو، لوجوف، مايتي، منتصر الطالبي، كالولو، أبيرجيل، إنوسنت، يونجوا، لو في، فافر وكوني".



ويعتلي العملاق الباريسي قمة الدوري برصيد 75 نقطة، بينما يقبع لوريان في المركز 11 برصيد 45 نقطة.



