رئيس مدينة الشهداء يوجه بسرعة إصدار نموذج عشرة المؤقت للمعاينات المنتهية

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعًا ناقش خلاله الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، وتطورات، ومستجدات هذا الملف الهام كونه علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

حضر الاجتماع ريهام بحبح نائب رئيس المدينة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومسئولي التصالح بالمجلس، والوحدات القروية.

ووجه رئيس المدينة خلال الاجتماع بسرعة البت في ملفات التصالح، والعمل على استيفائها، وكذلك مراجعة قانون التصالح والكتب الدورية للتأكد من أن مسؤولي التصالح بالمجلس والوحدات القروية على علم كامل بمواد القانون.

وشدد أبو حطب على سرعة إصدار نموذج 10 المؤقت للمواقع التي تم الانتهاء من معاينتها، وبحث الملفات، والبت فيها، وتحديد الملفات التي لم تستوف الإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب استيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم.

ومن جانبه ناشد رئيس المدينة المواطنين بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح واستيفاء ملفاتهم.