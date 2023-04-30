13 محاضرة وبحثا جديدا ناقشها المؤتمر السنوي الثاني لقسم الجلدية بطب المنوفية

انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لقسم الأمراض الجلدية و التناسلية بكلية الطب جامعة المنوفية ، تحت عنوان "الحـديد فـي علاج الأمـراض الجلـديـة والتناسليـة"، بحضور الدكتورة نانسي أسعد لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور صبحي شرف لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور ناصر عبد الباري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد حبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية والدكتور مصطفي سلام نقيب الصيادلة ،وبرئاسة الدكتور محمد عبد الواحد رئيس القسم .

رحبت الدكتور نانسي أسعد بحضور المؤتمر ونقلت إليهم تحيات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وأمنياته بنجاح المؤتمر والخروح بتوصيات قابلة للتطبيق ، وأكد ان قسم الأمراض الجلدية من الأقسام المتميزة بكلية الطب والتي أصبحت قسم يتنافس علي الالتحاق به أوائل الكلية لما يشهده من تطور مسمتر .

وأشادت نائب رئيس الجامعة ببرنامج المؤتمر العلمي ومايقدمه من جديد لتدريب شباب الأطباء .

كما رحب الدكتور صبحي شرف بالحضور وقدم الشكر للقطاع الطبي بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب علي مشاركتهم في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة والتي تساهم في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية لأهالي المحافظة والمحافظات النائية.

ودعا أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلي إعداد مقرر التربية الصحية لطلاب كلية التربية يكون عونا لهم في نقبل خبراتهم لطلاب المدارس .

ومن جانبه توجه الدكتور عبد الرحمن السباعي بالتهنئة لقسم الأمراض الجلدية على النشاط العلمي المتميز و التنظيم الجيد للمؤتمر مؤكدا علي ان القسم يضم كوادر متميزة من اعضاء هيئة التدريس كما يقبل عليه عدد كبير من طلاب الدراسات العليا.

وأشار الدكتور محمد عبد الواحد رئيس قسم الأمراض الجلدية و التناسلية و رئيس المؤتمر إلي أنه تم عقد 3 ورش عمل علمية خلال المؤتمر منها حقن البوتكس والتقشير الجلدي والفللير ،كما تم مناقشة 13 محاضرة وبحثا جديدا حول احدث علاجات الأمراض الجلدية و التناسلية من خلال 3 جلسات علمية ، منها تشخيص جنس المولود بعد الولادة ، والجديد في علاج البهاق، و علاج الصلع الوراثي، و الثعلبة، والجديد في المركبات الدوائية كاستخدام عقار الجابابنتين في الأمراض الجلدية، إستخدام مركب ال TCA في الأمراض الجلدية، ضمور الجلد بسبب عقار الميثوتريكسات، استخدام عقار مثبطات الجاك في الأمراض الجلدية.

حضر المؤتمر عدد كبير من أساتذة الأمراض الجلدية و التناسلية بالجامعات المصرية و وزارة الصحة و التأمين الصحي.